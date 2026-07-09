Sloop binnenvloer van tegels aangevraagd in Cuijk

In Cuijk is een aanvraag ingediend om de binnenvloer van tegels te slopen. Het gaat om een pand aan de Maasstraat, gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

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De aanvraag is op 5 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. Het betreft een pand aan Maasstraat 11, binnen een gebied dat als gemeentelijk of rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is aangewezen.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over de aanvraag. Deze termijn kan eventueel worden verlengd naar maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een verlenging van de termijn is niet mogelijk.