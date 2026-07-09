Microbrouwerij gepland in Gastel

Er is een aanvraag ingediend voor het starten van een microbrouwerij aan de Heikant 11a in Gastel. De gemeente Cranendonck heeft deze aanvraag op 3 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunningaanvraag voor een microbrouwerij op het adres Heikant 11a, 6028RB Gastel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 502159.

Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden.