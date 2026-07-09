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Termijn verlengd voor vergunning bouw garage in Soerendonk
Vandaag om 10:48
De gemeente Cranendonck heeft de aanvraagtermijn voor een omgevingsvergunning in Soerendonk verlengd. Het gaat om de bouw van een garage en berging aan de Van Sevenbornlaan.
De verlenging van maximaal zes weken is op dinsdag 7 juli 2026 besloten. De vergunningaanvraag, met dossiernummer 488284, betreft een activiteit binnen het omgevingsplan.
Het besluit is puur informatief en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verlenging.
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