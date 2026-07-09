Eindhoven wijst nieuwe parkeerplekken aan voor deelauto's

In Eindhoven worden op twee locaties parkeerplaatsen speciaal voor deelauto’s aangewezen. Tegelijk verdwijnen er plekken die alleen bedoeld waren voor het opladen van elektrische voertuigen. Het gaat om een wijziging van het Aanwijsbesluit parkeren.

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Het besluit is onderdeel van het Masterplan Mobiliteit 2050, waarin Eindhoven inzet op deelmobiliteit. Door ruimte te maken voor commerciële deelauto’s, die volledig elektrisch zijn, wil de gemeente het autobezit en de uitstoot verminderen. Greenwheels krijgt op twee plekken in de stad vaste standplaatsen met laadmogelijkheden.

De locaties zijn bij de Frankrijkstraat (hoek Van Thienenlaan) en aan de Friezenkampstraat (naast Doelenstraat 1). Hier worden bestaande laadpalen gebruikt en worden twee aangrenzende parkeervakken ingericht: één voor een deelauto en één voor elektrische voertuigen. Andere parkeerplaatsen blijven beschikbaar in de omgeving.