Aanvraag voor ramenaanpassing Vestdijk Eindhoven ingetrokken

De vergunningsaanvraag voor een aanpassing aan de ramen aan Vestdijk 3A in Eindhoven is ingetrokken. Het verzoek ging over een bouwactiviteit en was op 2 juli 2026 ingediend.

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De constructieve aanpassing van de ramen aan het pand aan Vestdijk 3A in Eindhoven gaat voorlopig niet door. De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-006196, is door de aanvrager ingetrokken.

Het verzoek betrof een bouwactiviteit gericht op ruimtelijke aanpassingen. De aanvraag was vorige week ingediend, maar ligt niet ter inzage. Er kan geen bezwaar of ander commentaar worden ingediend.