Asten: aanvraag om pakketautomaat te plaatsen ingetrokken

De gemeente Asten heeft de aanvraag voor een pakketautomaat aan de Rootweg 3 ingetrokken. Het verzoek, ingediend op 2 oktober 2025, betrof een afwijking van regels in het omgevingsplan.

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De aanvraag was bedoeld voor het plaatsen van een pakketautomaat bij sportvereniging HCAS. Het verzoek ging om een bouwactiviteit en vroeg toestemming om af te wijken van het omgevingsplan.

De aanvraag had het DSO-verzoeknummer 2025100200450 en zaaknummer Z-2025-014687. Het besluit om de aanvraag in te trekken is inmiddels bekendgemaakt door het college van burgemeester en wethouders van Asten.