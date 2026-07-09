Drimmelen werkt aan nieuw omgevingsplan met aangepaste bouwregels

De gemeente Drimmelen heeft aangekondigd dat het omgevingsplan wordt aangepast. Het plan krijgt nieuwe regels voor veel aangevraagde bouwactiviteiten en een duidelijke structuur. Deze wijziging moet de vergunningverlening vereenvoudigen en de dienstverlening verbeteren.

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De gemeente Drimmelen werkt aan een volledig nieuw omgevingsplan dat de bestaande bestemmingsplannen en regels voor de fysieke leefomgeving stap voor stap vervangt. In de eerste fase worden regels opgesteld voor tien veel voorkomende bouwactiviteiten. Deze aanpak moet zorgen voor één overzichtelijk en samenhangend plan.

Om betrokkenen te informeren over het proces en de gevolgen van de wijziging, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst in september. Daarnaast komen er digitale presentaties en publicaties op de gemeentelijke website. Het doel van de wijziging is om de vergunningverlening te versnellen en de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.

Het gaat nu nog om een kennisgeving van het voornemen tot wijziging. Zodra er een ontwerp-omgevingsplan beschikbaar is, wordt dat bekendgemaakt en kan iedereen hierop reageren.