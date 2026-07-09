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Aanvraag voor aanbouw woning in Made
Vandaag om 10:51
Op Patronaatstraat 36A in Made is een vergunning aangevraagd voor een aanbouw aan een woning. De aanvraag, ontvangen op 22 juni, wordt beoordeeld door de gemeente.
De aanvraag betreft een bouwactiviteit en is geregistreerd onder zaaknummer 2026-1123. Het gaat om een uitbreiding van een bestaande woning.
De gemeente behandelt de aanvraag binnen acht weken, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling tijdelijk worden uitgesteld.
Wanneer de vergunning wordt toegekend, volgt een nieuw bericht met de mogelijkheid om de documenten in te zien en te reageren.
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