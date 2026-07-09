Dakkapel aan de voorzijde toegestaan in Loon op Zand

Er is toestemming verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan Scorpius 37 in Loon op Zand.

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De gemeente heeft op 7 juli 2026 een vergunning afgegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning op het adres Scorpius 37. Het besluit is onderdeel van een aanvraag volgens de standaard regels voor bouwvergunningen.

Het plaatsen van een dakkapel verandert het uiterlijk van een woning en kan invloed hebben op de omgeving. Het adres ligt in Loon op Zand, een dorp in de gemeente Noord-Brabant. Wie het niet eens is met deze beslissing kan binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar maken bij de gemeente.