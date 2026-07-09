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Woninguitbreiding Leo XIII-straat in Kaatsheuvel goedgekeurd
Vandaag om 10:51
De woning aan Leo XIII-straat 25 in Kaatsheuvel mag worden uitgebreid met een aanbouw. Het plan aan de zij- en voorkant van het huis kreeg op 7 juli toestemming.
De eigenaar van het pand heeft goedkeuring gekregen om de woning aan de Leo XIII-straat uit te breiden. Het gaat om een aanbouw die zowel aan de zijkant als de voorkant komt. De vergunning is verleend op dinsdag 7 juli 2026.
De uitbreiding van de woning zal plaatsvinden op het adres Leo XIII-straat 25, in Kaatsheuvel. Dit adres bevindt zich in de postcode 5171 KC. Meer details over het besluit zijn te vinden via officiële bekendmakingen.
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