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Exploitatievergunning aangevraagd voor Willibrordusweg in Oss
Vandaag om 10:51
Voor een pand aan de Willibrordusweg in Oss is een exploitatievergunning aangevraagd. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.
Op 1 juli heeft de burgemeester een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning. Het gaat om het adres Willibrordusweg 81 in Oss. De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00024764.
De vergunning is nog niet definitief. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.
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