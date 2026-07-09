Exploitatievergunning aangevraagd voor Willibrordusweg in Oss

Voor een pand aan de Willibrordusweg in Oss is een exploitatievergunning aangevraagd. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

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Op 1 juli heeft de burgemeester een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning. Het gaat om het adres Willibrordusweg 81 in Oss. De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00024764.

De vergunning is nog niet definitief. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.