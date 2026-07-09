Grond ophogen bij loonwerkbedrijf in Knegsel gemeld

Bij een loonwerkbedrijf aan de Veldhovenseweg in Knegsel wordt het terrein opgehoogd. Dat blijkt uit een melding van de gemeente Eersel, die op 2 juli is ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een kennisgeving van Loonwerkbedrijf Fa. Roothans en Zonen. Zij willen grond gebruiken om het terrein op te hogen. Deze melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, een regeling die verplicht is bij het toepassen van grond vanwege de gevolgen voor bodem en milieu.

De melding heeft geen bezwaarprocedure en betreft uitsluitend een mededeling. Het DSO-verzoeknummer is 2026070202181 en het zaaknummer Z-2026-011403.