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Vergunning verleend voor GTC Rally in Zundert
Vandaag om 10:52
De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor de GTC Rally en NED Historic Rally op 10 en 11 juli.
De burgemeester van Zundert heeft op 7 juli een vergunning verleend voor het organiseren van de GTC Rally en NED Historic Rally. De evenementen vinden plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli 2026 op een locatie in Zundert.
Bezoekers kunnen mogelijk te maken krijgen met verkeersmaatregelen. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de gemeente Zundert onder het kopje Wegwerkzaamheden.
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