Gemeente Oss zet zich in voor gastvrij en veilig voetbal

De gemeente Oss, TOP Oss, politie en OM hebben een convenant ondertekend om de veiligheid en gastvrijheid tijdens voetbalwedstrijden in het Frans Heesen Stadion te waarborgen.

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Op 2 juli hebben de gemeente Oss, voetbalclub TOP Oss, de politie en het Openbaar Ministerie het convenant Gastvrij en Veilig Voetbal 2025-2030 ondertekend. Met deze overeenkomst beloven de vier partijen zich de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor een veilige en gastvrije voetbalomgeving.

Voetbalwedstrijden trekken veel bezoekers naar het Frans Heesen Stadion. Het is essentieel dat iedereen zich welkom en veilig voelt, van supporters en spelers tot vrijwilligers en medewerkers. In het convenant staan duidelijke afspraken over samenwerking, doelen en maatregelen om risico’s te beperken en incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Afspraken voor betere veiligheid

De vier partners hebben vastgelegd hoe ze gezamenlijk optreden bij mogelijke incidenten en hoe de veiligheid en openbare orde hersteld worden als dat nodig is. Door deze samenwerking willen de partijen voorkomen dat problemen escaleren en zorgen voor een positieve sfeer rond de wedstrijden.

Het convenant is onderdeel van een bredere inspanning om een prettige voetbalbeleving te creëren in Oss. Voor, tijdens en na de wedstrijden van TOP Oss willen de betrokken partijen een veilige en gastvrije omgeving bieden.