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Sportstuif Leende krijgt vergunning van gemeente Heeze-Leende
Vandaag om 11:00
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor Sportstuif Leende aan de Hans van Breukelenweg in Leende. Het besluit is genomen op 7 juli.
De vergunning heeft betrekking op bouwactiviteiten en afwijkingen van het bestemmingsplan. Het project, genaamd Sportstuif Leende, wordt gerealiseerd aan Hans van Breukelenweg 3 in Leende.
Belangrijke documenten over dit besluit zijn vanaf 8 juli zes weken lang in te zien op het gemeentehuis van Heeze-Leende.
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