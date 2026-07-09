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Sportstuif Leende krijgt vergunning van gemeente Heeze-Leende

Vandaag om 11:00

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor Sportstuif Leende aan de Hans van Breukelenweg in Leende. Het besluit is genomen op 7 juli.

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De vergunning heeft betrekking op bouwactiviteiten en afwijkingen van het bestemmingsplan. Het project, genaamd Sportstuif Leende, wordt gerealiseerd aan Hans van Breukelenweg 3 in Leende.

Belangrijke documenten over dit besluit zijn vanaf 8 juli zes weken lang in te zien op het gemeentehuis van Heeze-Leende.

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