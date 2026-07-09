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Meierijstad geeft groen licht voor 31 nieuwbouwwoningen in Schijndel
Vandaag om 11:00
De gemeente Meierijstad heeft besloten om een vergunning te verlenen voor de bouw van 31 nieuwbouwwoningen op het perceel Grote Braeck in Schijndel.
Op 7 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een vergunning goedgekeurd voor de bouw van 31 woningen op het perceel Grote Braeck, sectie M nummer 628, 77 in Schijndel. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2200.
De nieuwbouwwoningen zullen worden gerealiseerd op een locatie die naar verwachting bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van het gebied. De officiële verzenddatum van het besluit was 7 juli 2026. Dit betekent dat de bouwplannen binnenkort van start kunnen gaan.
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