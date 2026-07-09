Meierijstad geeft groen licht voor 31 nieuwbouwwoningen in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft besloten om een vergunning te verlenen voor de bouw van 31 nieuwbouwwoningen op het perceel Grote Braeck in Schijndel.

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Op 7 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een vergunning goedgekeurd voor de bouw van 31 woningen op het perceel Grote Braeck, sectie M nummer 628, 77 in Schijndel. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2200.

De nieuwbouwwoningen zullen worden gerealiseerd op een locatie die naar verwachting bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van het gebied. De officiële verzenddatum van het besluit was 7 juli 2026. Dit betekent dat de bouwplannen binnenkort van start kunnen gaan.