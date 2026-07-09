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Herdenking bevrijding Veghel: vergunning aangevraagd
Vandaag om 11:00
Op 7 juli heeft de gemeente Meierijstad een vergunningaanvraag ontvangen voor de herdenking van de bevrijding van Veghel op 13 september. Het evenement zal plaatsvinden op de Markt, Hoogstraat en Kolonel Johnsonstraat.
De gemeente Meierijstad behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken na ontvangst wordt een besluit genomen, tenzij aanvullende gegevens nodig zijn. Indien nodig kan de termijn één keer met zes weken worden verlengd.
Het evenement staat gepland op 13 september 2026 en is bedoeld om de bevrijding van Veghel te herdenken. De locaties zijn de Markt, Hoogstraat en Kolonel Johnsonstraat.
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