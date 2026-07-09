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Tilburg Ten Miles: aanvraag evenementenvergunning ingediend

Vandaag om 11:00

De gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor de Tilburg Ten Miles, gepland op zondag 27 september 2026. Het evenement vindt plaats op diverse locaties tussen half acht ’s ochtends en zes uur ’s avonds.

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De aanvraag voor de evenementenvergunning is op 3 juli 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00008558. De gemeente heeft tot 28 augustus 2026 de tijd om hierover een besluit te nemen, maar dit kan ook eerder gebeuren. In sommige gevallen kan de termijn verlengd worden.

De Tilburg Ten Miles is een jaarlijks hardloopevenement dat op verschillende plekken in de stad wordt gehouden. Zodra de gemeente een besluit neemt, wordt dit bekendgemaakt via een nieuw bericht. Tot die tijd is het nog onduidelijk of de vergunning daadwerkelijk verleend wordt.

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