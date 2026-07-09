Evenementenvergunning verleend voor PleinFeesie op Piusplein-Noord

De burgemeester van Tilburg heeft een vergunning verleend voor het evenement PleinFeesie op het Piusplein-Noord. Het feest vindt plaats van 17 tot en met 26 juli 2026 op verschillende dagen en tijdstippen.

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Het evenement PleinFeesie heeft toestemming gekregen om in juli 2026 plaats te vinden op het Piusplein-Noord in Tilburg. De feestdagen zijn 17, 18, 24, 25 en 26 juli van zes uur ’s avonds tot twee uur ’s nachts. Op 19 en 20 juli mag het feest doorgaan tot respectievelijk één uur en dertien uur ’s middags. Van 21 tot en met 23 juli eindigt het evenement om half één ’s nachts.

De opbouw van het evenement is gepland op 16 juli van half negen ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, terwijl de afbouw plaatsvindt op 27 juli binnen dezelfde tijdsperiode. De vergunning voor PleinFeesie is aangevraagd op 7 mei 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005816.