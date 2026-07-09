Steiger geplaatst aan Heuvel in Geldrop van 13 tot 23 juli

Van 13 tot en met 23 juli wordt een steiger geplaatst aan Heuvel 18a in Geldrop. De vergunning hiervoor is op 23 juni verleend.

Gevonden voor jou

Bij Heuvel 18a in Geldrop mag tussen 13 en 23 juli een steiger worden geplaatst. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft hiervoor op 23 juni toestemming gegeven.

De steiger wordt tijdelijk geplaatst en is bedoeld voor werkzaamheden aan het pand. De locatie bevindt zich in het centrum van Geldrop. Het besluit heeft zaaknummer 3754430.