Geldrop: gehandicaptenparkeerplaats opgeheven

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen aan de Wethouder van Santestraat. Dit gebeurt omdat de gebruiker er geen gebruik meer van maakt.

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De parkeerplaats, die specifiek was toegewezen aan een voertuig met een bepaald kenteken, wordt opgeheven door het verwijderen van het verkeersbord. De locatie aan de Wethouder van Santestraat, ter hoogte van huisnummer 13, is in beheer van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Volgens de gemeente leidt het opheffen van deze parkeerplaats niet tot verkeersproblemen of onredelijke nadelen voor andere weggebruikers. Het besluit is genomen na overleg met de politie en volgens de geldende regels.