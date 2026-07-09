Monument in Geldrop krijgt interne aanpassing en nieuw achtererf

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van een monument aan Heuvel 22 in Geldrop. Ook wordt de indeling van het achtererf herzien.

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Het besluit over de vergunning werd op 7 juli 2026 verzonden. Het gaat om aanpassingen binnen het monument en een nieuwe inrichting van het achtererf. De locatie bevindt zich aan Heuvel 22 in Geldrop.

De vergunning heeft zaaknummer 17713730698. Wie vragen heeft over dit besluit, kan contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via telefoonnummer (040) 289 38 93.