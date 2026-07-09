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Ontdek

Lindeboom bij Hofmeierstraat in Geldrop mogelijk gerooid

Vandaag om 11:01

Er is een aanvraag ingediend om een lindeboom te rooien bij de Hofmeierstraat 2 in Geldrop. De gemeente ontving de aanvraag op 3 juli.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunningaanvraag voor het verwijderen van één lindeboom bij de Hofmeierstraat 2 in Geldrop. De aanvraag werd op 3 juli ontvangen en staat geregistreerd onder zaaknummer 17713777053.

Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas als er een besluit is genomen over de aanvraag.

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