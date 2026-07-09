Esdoorn langs Schepenenstraat in Geldrop mogelijk gerooid

Bij de Schepenenstraat in Geldrop is een aanvraag gedaan om een esdoorn te rooien.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 3 juli een verzoek ontvangen om een boom te verwijderen. Het gaat om een esdoorn ter hoogte van Schepenenstraat 75 in Geldrop. Deze aanvraag heeft zaaknummer 17713776436.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.