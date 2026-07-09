Beuk bij Kerkuil in Mierlo wordt mogelijk gerooid

Bij Kerkuil 24 in Mierlo is een aanvraag ingediend voor het rooien van een beuk. Deze aanvraag is op 3 juli 2026 door de gemeente ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij één boom, een beuk, verwijderd zou worden. De locatie betreft Kerkuil 24 in Mierlo. De gemeente heeft deze aanvraag vorige week ontvangen en deze is geregistreerd onder zaaknummer 17713777048.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt, omdat er nog geen besluit is genomen over de vergunning. Voor vragen over het proces of de aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.