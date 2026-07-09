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Vergunning aangevraagd voor dakbouw aan Hertenkampstraat in Mierlo

Vandaag om 11:01

Op Hertenkampstraat 25 in Mierlo is een vergunning aangevraagd voor een nokverhoging en dakbouw. De aanvraag is op 2 juli ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een verbouwing waarbij het dak wordt verhoogd en uitgebreid. Dit type bouwactiviteit kan invloed hebben op het uiterlijk van het pand en mogelijk op de omgeving.

De vergunningaanvraag wordt momenteel behandeld door de gemeente Geldrop-Mierlo. Bezwaar maken is in deze fase nog niet mogelijk. Dit kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen.

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