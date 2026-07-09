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Omgevingsvergunning Brugven in Valkenswaard ingetrokken
Vandaag om 11:01
De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het Brugven in Valkenswaard is ingetrokken door de aanvrager.
De vergunningaanvraag betrof het herstel van het Brugven, een gebied met de percelen K193 en K263. De gemeente Valkenswaard heeft de intrekking op 26 juni 2026 officieel geregistreerd. Dit gebeurde op verzoek van de aanvrager zelf.
De intrekking staat vermeld onder zaaknummer 489042.
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