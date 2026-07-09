Melding leefomgeving voor bouw huurwoningen in Geldrop

Er is een melding ontvangen voor activiteiten rond grond en baggerspecie aan de Heggestraat in Geldrop. Het gaat om werkzaamheden voor de bouw van 39 huurwoningen.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Houta Projectontwikkeling B.V. heeft op 3 juli 2026 een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De werkzaamheden aan de Heggestraat in Geldrop omvatten het opslaan, zeven, ontwateren en samenvoegen van grond of baggerspecie. Deze grond wordt zonder verdere bewerking hergebruikt.

De activiteiten zijn onderdeel van een project voor de bouw van 39 huurwoningen in de wijk Lommerrijk Geldrop. Een melding volgens dit besluit is uitsluitend een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.