Vergunning voor tweede inrit in Zevenbergen geweigerd

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag voor een tweede inrit aan de Melassestraat in Zevenbergen afgewezen. Het besluit is op 7 juli 2026 verzonden.

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De aanvraag betrof het aanleggen van een extra inrit op het adres Melassestraat 11 in Zevenbergen. Burgemeester en wethouders hebben deze vergunning geweigerd. De reden voor de afwijzing is niet vermeld.

Het besluit is officieel verzonden op 7 juli 2026. Dit betekent dat belanghebbenden vanaf die datum zes weken de tijd hebben om bezwaar te maken tegen de beslissing. Bezwaarprocedures verlopen schriftelijk en via de gemeentelijke website, mits gebruik wordt gemaakt van DigiD.