Woningrenovatie in Noordhoek krijgt vergunning

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het renoveren van een woning en bijgebouwen aan de Bisschop Hopmansstraat 36 in Noordhoek. Het besluit is op 6 juli verzonden.

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De renovatie betreft zowel de woning als de bijgebouwen op het adres in Noordhoek. De vergunning is goedgekeurd door burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk en treedt in werking de dag na bekendmaking van het besluit.

Dit betekent dat de vergunninghouder kan starten met de werkzaamheden. De gemeente heeft aangegeven dat belanghebbenden zes weken de tijd hebben om schriftelijk bezwaar te maken. Deze termijn begon op de dag na verzending van het besluit aan de aanvrager.