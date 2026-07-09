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Exploitatievergunning verleend voor Creacafe MAAK! in Klundert

Vandaag om 11:01

Creacafe MAAK! in Klundert heeft een exploitatievergunning gekregen. Burgemeester Moerdijk verleende deze op 7 juli.

Gevonden voor jou

Creacafe MAAK! aan de Kerkring 10 in Klundert mag officieel van start. De burgemeester van de gemeente Moerdijk heeft op 7 juli 2026 een exploitatievergunning verleend voor deze locatie.

Een exploitatievergunning is nodig om een bedrijf of horecaonderneming te mogen openen. Het besluit geldt vanaf de dag van verzending.

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