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Exploitatievergunning verleend voor Creacafe MAAK! in Klundert
Vandaag om 11:01
Creacafe MAAK! in Klundert heeft een exploitatievergunning gekregen. Burgemeester Moerdijk verleende deze op 7 juli.
Creacafe MAAK! aan de Kerkring 10 in Klundert mag officieel van start. De burgemeester van de gemeente Moerdijk heeft op 7 juli 2026 een exploitatievergunning verleend voor deze locatie.
Een exploitatievergunning is nodig om een bedrijf of horecaonderneming te mogen openen. Het besluit geldt vanaf de dag van verzending.
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