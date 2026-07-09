Vergunning verleend voor zalenverhuur in Willemstad

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het gebruik van een pand aan de Benedenkade 6 in Willemstad als locatie voor zalenverhuur.

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Het pand aan de Benedenkade 6 in Willemstad mag voortaan worden gebruikt voor het verhuren van zalen. De gemeente Moerdijk heeft hiervoor op 7 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend. Deze vergunning treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Met de vergunning kan de eigenaar van het pand starten met de nieuwe bestemming. Het project is beoordeeld volgens de regels van de Omgevingswet. Het pand krijgt hiermee een andere functie, wat invloed kan hebben op bijvoorbeeld het gebruik van de omgeving.