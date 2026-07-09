Evenement Baarle Beach krijgt vergunning voor augustus

Het evenement Baarle Beach heeft een vergunning gekregen voor drie dagen in augustus. Het vindt plaats op het Sint Annaplein in Baarle-Nassau.

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Baarle Beach, een evenement in Baarle-Nassau, mag doorgaan van vrijdag 14 augustus tot en met zondag 16 augustus 2026. De vergunning is verleend en het evenement zal plaatsvinden op het Sint Annaplein.

Op vrijdag en zaterdag is het terrein geopend van twaalf uur ’s middags tot middernacht. Op zondag zijn de activiteiten van één uur ’s middags tot vijf uur ’s middags. De vergunning is op 7 juli 2026 verzonden.