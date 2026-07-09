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Wethouder Van Onna benoemd in bestuur Metropoolregio Eindhoven
Vandaag om 11:01
Wethouder E. van Onna uit Bergeijk is benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Het besluit werd genomen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 2 juli.
Het voorstel om Van Onna te benoemen werd gedaan door burgemeester en wethouders op 2 juni 2026 en besproken in de commissie ABZ op 16 juni. De aanwijzing is gebaseerd op artikel 9, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Eindhoven.
De benoeming gaat officieel in op de dag na de bekendmaking, zoals vastgelegd in het besluit van de gemeenteraad van Bergeijk.
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