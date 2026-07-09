Wethouder Van Onna benoemd in bestuur Metropoolregio Eindhoven

Wethouder E. van Onna uit Bergeijk is benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Het besluit werd genomen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 2 juli.

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Het voorstel om Van Onna te benoemen werd gedaan door burgemeester en wethouders op 2 juni 2026 en besproken in de commissie ABZ op 16 juni. De aanwijzing is gebaseerd op artikel 9, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Eindhoven.

De benoeming gaat officieel in op de dag na de bekendmaking, zoals vastgelegd in het besluit van de gemeenteraad van Bergeijk.