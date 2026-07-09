Gemeente Altena wil woning verduurzamen in Woudrichem

De gemeente Altena heeft een ontwerpbesluit gemaakt om een woning aan de Rijkswal 44 in Woudrichem te herstellen en te verduurzamen. Het gaat om een omgevingsvergunning.

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Het ontwerpbesluit betreft het herstellen en verduurzamen van een woning. Dit betekent dat de woning wordt aangepast om energiezuiniger te worden en beter bestand is tegen de toekomst.

De vergunning is onderdeel van een proces waarbij de gemeente toestemming geeft voor bouw- of verbouwwerkzaamheden. In dit geval gaat het om een woning in Woudrichem. De documenten over deze vergunning zijn digitaal beschikbaar via officiële bekendmakingen.

De gemeente neemt tot en met 20 augustus 2026 reacties in behandeling voordat een definitief besluit wordt genomen. Het zaaknummer van deze vergunning is 2026-027575.