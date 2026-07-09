Voorkom inbraak tijdens je vakantie: vier simpele tips

De vakantie staat voor de deur. Paspoort mee, koffers gepakt. Maar is je woning ook klaar voor vertrek? Volgens onderzoek van Independer zijn er in Zuid-Nederland dertien procent meer inbraken tijdens de zomervakantie. Zo laat je je huis veilig achter.

Vanaf zaterdag begint de zomervakantie in Brabant. Voor wie eropuit gaat, is het slim om je huis inbraakproof te maken. "Inbrekers gaan niet op vakantie", zegt de politie Zeeland-West-Brabant donderdag op Instagram. Een agent deelt tips over hoe je je huis veilig achterlaat als je op vakantie gaat.

1. Fiets en afvalcontainer binnen

Een kliko onder het raam of een fiets op de oprit? Dat is niet zo handig. Voor inbrekers zijn dit hulpmiddelen om bij een raam te komen of over een poort te klimmen. Zet ze daarom voor vertrek binnen.



2. Ramen en deuren dicht én op slot

Het is misschien een open deur, maar zorg dat ramen en deuren gesloten zijn. En op slot. Een raam op een kier kan voor inbrekers precies genoeg zijn om naar binnen te sluipen.

3. Zorg dat het huis er bewoond uitziet

Een krant op tafel, af en toe een lamp aan en de gordijnen afwisselend open en dicht. Zo lijkt het alsof er iemand thuis is. Dat lukt natuurlijk niet als je op vakantie bent. Daarom is het handig om een goede vriend of buur in te schakelen die een handje helpt. Je kunt ook verlichting regelen met een tijdschakelaar of via een app.

4. Plaats geen vakantiefoto's

Vakantiefoto's van dat ene strandje of fijne restaurant kun je beter pas op sociale media plaatsen als je weer thuis bent. Je weet niet wie ze allemaal ziet. Sommige mensen kunnen beter niet weten dat er niemand thuis is.