Intrekking aanvraag bedrijfsuitbreiding Breda

De aanvraag voor uitbreiding van bedrijfsbebouwing aan Hoenderparkweg in Breda is ingetrokken. De indiener heeft op 23 juni besloten de aanvraag stop te zetten. Hiermee is de behandeling door de gemeente beëindigd.

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De aanvraag betrof een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden op het adres Hoenderparkweg 14 in Breda. Het intrekken van een aanvraag betekent dat er geen verdere stappen worden ondernomen door de gemeente.

Een omgevingsvergunning is nodig voor activiteiten zoals bouwen, verbouwen of slopen. De gemeente publiceert dit bericht om te laten weten dat de procedure is afgesloten.