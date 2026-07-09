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Klapstoelcabaret in Breda krijgt groen licht

Vandaag om 11:45

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor het Klapstoelcabaret. Het evenement vindt plaats aan de Rithsestraat op donderdagavond 9 juli van acht tot tien uur.

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De vergunning is goedgekeurd voor het Klapstoelcabaret, dat wordt gehouden op de Rithsestraat 62 in Breda. Het evenement is gepland voor donderdagavond van acht tot tien uur.

Het Klapstoelcabaret is een gemeld evenement waarvoor een officiële toestemming nodig is. De gemeente heeft het besluit verzonden onder kenmerk Z2026-004722. Het is nu duidelijk dat het cabaret door kan gaan zoals gepland.

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