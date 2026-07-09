Marion Geomini nieuwe voorzitter WMO-Adviesraad Geldrop-Mierlo

Marion Geomini is de nieuwe voorzitter van de WMO-Adviesraad in Geldrop-Mierlo. Ze neemt het stokje over van Marleen van den Heuvel, die na acht jaar afscheid heeft genomen. Geomini heeft een achtergrond in de ouderenzorg en wil de adviesraad verder versterken. De raad zoekt ook nieuwe leden om haar ambities waar te maken.

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Marion Geomini is sinds kort voorzitter van de WMO-Adviesraad in Geldrop-Mierlo. Ze volgt Marleen van den Heuvel op, die na twee periodes van vier jaar afscheid heeft genomen. De adviesraad speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), een wettelijke verplichting van gemeenten om inwoners te betrekken bij zorgbeleid.

Geomini heeft ervaring als staf- en beleidsmedewerker in de ouderenzorg en is sinds een jaar lid van de adviesraad. Ze wil bijdragen aan een betere toegankelijkheid van de WMO voor inwoners van Geldrop en Mierlo. “Goed contact met de gemeente is hierbij essentieel,” benadrukt ze. De raad evalueert momenteel haar positie en wil groeien naar een bredere adviesraad voor het sociaal domein.

Nieuwe leden gezocht

Vanwege de ambities en het vertrek van enkele leden is de WMO-Adviesraad op zoek naar versterking. De raad bestaat uit veertien vrijwilligers en komt eens in de vier weken bijeen op vrijdagochtend. Leden ontvangen een onkostenvergoeding en besteden gemiddeld twee tot drie dagdelen per maand aan hun werk. De raad werkt in het algemeen belang en bemiddelt niet bij individuele kwesties.

De adviesraad adviseert het College van B & W over de uitvoering van wetten zoals de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast signaleert ze knelpunten en doet voorstellen voor gemeentelijk beleid. Samenwerking met de gemeente is vastgelegd in een convenant dat sinds 2007 van kracht is.

De WMO-Adviesraad blijft een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van zorg en ondersteuning in Geldrop-Mierlo. Geomini kijkt uit naar haar nieuwe taak en wil ervoor zorgen dat de raad zichtbaar blijft en serieus wordt genomen.