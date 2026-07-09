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Kop van de Haven in Oudenbosch blijft langer afgesloten

Vandaag om 11:58 • Aangepast vandaag om 13:26

De Kop van de Haven in Oudenbosch blijft tijdens de zomervakantie en bouwvak afgesloten. Werkzaamheden van nutsbedrijven duren langer dan gepland.

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Vorige week is vastgesteld dat het niet mogelijk is om de Kade tijdelijk te openen voor verkeer. De geulen die zijn gegraven voor de werkzaamheden kunnen niet op tijd veilig worden gedicht. Om risico’s te vermijden, blijft het gebied daarom afgesloten.

De bestaande omleidingsroutes blijven van kracht. Gemotoriseerd verkeer moet gebruik blijven maken van deze alternatieve routes. Voor voetgangers worden de looproutes langs het werkgebied breder gemaakt. Hierdoor blijven woningen, winkels en bedrijven bereikbaar.

De werkzaamheden aan de Kop van de Haven duren langer dan oorspronkelijk gepland. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid van het gebied tijdens de zomervakantie en de bouwvak. Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer open kan.

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