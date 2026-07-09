Uitbreiding bijgebouw Brouwhuisweg 53 in Vlierden aangevraagd

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor een uitbreiding van een bijgebouw bij een woning aan de Brouwhuisweg 53 in Vlierden.

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Op dinsdag 7 juli 2026 is een aanvraag binnengekomen bij de gemeente Deurne voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het uitbreiden van een bestaand bijgebouw bij een vrijstaande woning aan de Brouwhuisweg 53 in Vlierden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2026-1049.

De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De gemeente behandelt de aanvraag binnen een termijn van acht weken, die eventueel verlengd kan worden met zes weken. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, kan de beoordeling tijdelijk worden uitgesteld.