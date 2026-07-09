Vergunning voor bouwrijp maken De Grote Bottel in Deurne niet nodig

De gemeente Deurne heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning afgewezen. Volgens de beoordeling is er geen vergunning nodig voor het bouwrijp maken van De Grote Bottel.

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Op dinsdag 7 juli 2026 heeft de gemeente Deurne een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het ging om het bouwrijp maken van De Grote Bottel, een gebied in Deurne. De aanvraag is afgewezen omdat de activiteit volgens de beoordeling geen vergunning vereist.

Het besluit is vastgelegd onder zaaknummer HZ-2026-0848. Bij de beoordeling is gekeken naar de regels voor het uitvoeren van werkzaamheden onder het omgevingsplan. De bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage.