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Uitbreiding woning en dak aanbouw aangevraagd in Nuenen

Vandaag om 12:02

Er is een aanvraag ingediend voor het uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dak op de aanbouw aan de Beatrixstraat 25 in Nuenen.

Gevonden voor jou

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft op 7 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden waarbij een woning wordt uitgebreid en een dak op de aanbouw wordt geplaatst. De betreffende locatie is Beatrixstraat 25 in Nuenen.

De stukken rondom deze aanvraag zijn vanaf vandaag beschikbaar om digitaal in te zien. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat is pas mogelijk zodra de vergunning officieel is verleend.

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