Gevel van woning in Nuenen krijgt mogelijk een nieuw uiterlijk

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen om de gevel van een woning aan de Lucas van Hauthemlaan aan te passen. Het verzoek werd op 1 juli 2026 ingediend.

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Het gaat om een woning aan de Lucas van Hauthemlaan 6 in Nuenen. De eigenaar heeft een vergunning aangevraagd om de gevel te veranderen. De gemeente heeft het verzoek geregistreerd onder zaaknummer 08203778540.

De aanvraag kan vanaf vandaag worden ingezien. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.