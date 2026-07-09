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Melding bodemenergiesysteem bij bedrijf in Best

Vandaag om 12:02

Bij Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling in Best is een gesloten bodemenergiesysteem aangemeld.

Gevonden voor jou

In Best heeft het bedrijf Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. een melding gedaan voor het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem wordt gerealiseerd op hun locatie aan de Broekstraat 7b.

De melding is op 2 juli 2026 ontvangen door de gemeente Best en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Een dergelijke melding is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 2026070201716.

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