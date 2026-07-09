Uitbreiding woning en dakopbouw aangevraagd in Nuenen

Een aanvraag is ontvangen voor het uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakopbouw aan de Marijkestraat 12 in Nuenen.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben de aanvraag op 6 juli 2026 ontvangen. Het gaat om een uitbreiding van de woning en een nieuwe dakopbouw.

De stukken zijn vanaf vandaag digitaal in te zien. Bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat de vergunning daadwerkelijk is verleend.