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Bouwvakker (29) krijgt zaag in zijn nek, zwaargewond naar ziekenhuis
Vandaag om 12:05 • Aangepast vandaag om 13:05
Een bouwvakker (29) uit Oosterhout is donderdagochtend zwaargewond geraakt nadat hij bij sloopwerkzaamheden een zaagblad in zijn nek kreeg. Dit gebeurde aan de Bredaseweg in Oosterhout.
Het ongeluk gebeurde om half twaalf. De bouwvakker is ter plekke behandeld door een trauma-arts en met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.
De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk.
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