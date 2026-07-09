Gemeentehuis Reusel-De Mierden beperkt open op dinsdagavond

Het gemeentehuis in Reusel-De Mierden sluit tijdens de zomervakantie op dinsdagavond twee uur eerder. Van 13 juli tot en met 23 augustus is het open tot vijf uur in plaats van zeven uur.

Gevonden voor jou

In verband met de zomervakantie zijn de openingstijden van het gemeentehuis in Reusel-De Mierden aangepast. Dinsdagavond sluit het gemeentehuis tijdelijk om vijf uur ’s middags, terwijl het normaal gesproken tot zeven uur geopend is.

De aangepaste openingstijden gelden van maandag 13 juli tot en met zondag 23 augustus. Buiten deze periode zijn de reguliere openingstijden weer van toepassing.

Voor wie het gemeentehuis wil bezoeken, is het handig om vooraf de actuele tijden te controleren. Deze zijn te vinden via de website van de gemeente.