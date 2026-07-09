Gemeente Laarbeek biedt studietoeslag aan voor studenten

Studenten in Laarbeek die door ziekte of een beperking geen bijbaan kunnen hebben, kunnen mogelijk een studietoeslag aanvragen. Deze regeling helpt hen financieel rond te komen.

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De gemeente Laarbeek biedt een speciale regeling aan voor studenten die door ziekte of een beperking niet in staat zijn om naast hun studie te werken. Met de ‘individuele studietoeslag’ kunnen zij extra financiële steun krijgen.

Voor veel studenten is het hebben van een bijbaan belangrijk om de kosten van het dagelijks leven te dekken. Maar als dat door gezondheidsproblemen of een beperking niet mogelijk is, kan het lastig zijn om rond te komen. De gemeente wil met deze regeling studenten ondersteunen die in zo’n situatie verkeren.

Wat houdt de regeling in?

De individuele studietoeslag is bedoeld om studenten die niet kunnen werken vanwege hun situatie toch een financiële buffer te bieden. Dit kan hen helpen om zich volledig op hun studie te concentreren zonder zich zorgen te maken over geld. Meer informatie over de regeling en tips om rond te komen zijn te vinden op de website van de gemeente Laarbeek.

Studenten die denken in aanmerking te komen, kunnen via de gemeente meer details vinden over hoe ze de toeslag kunnen aanvragen. Het initiatief is een stap om studenten met een beperking of gezondheidsproblemen financieel te ondersteunen.