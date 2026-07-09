Jong PSV Vrouwen vernieuwt selectie voor nieuw seizoen

Jong PSV Vrouwen heeft de selectie voor het seizoen 2026-2027 flink vernieuwd. De ploeg verwelkomt nieuwe speelsters en neemt afscheid van talenten, waarvan sommigen naar andere clubs vertrekken. Twee speelsters zetten hun carrière voort bij FC Utrecht en AZ, terwijl anderen voor een internationale stap kiezen.

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Met de start van het nieuwe seizoen heeft Jong PSV Vrouwen de selectie op verschillende plekken aangepast. Nieuwe gezichten vullen de leegte die vertrekkende speelsters achterlaten. Sommigen van hen zetten hun carrière voort bij andere clubs, zoals Merle Touw, die naar FC Utrecht verhuist om bij de hoofdmacht te spelen. Tess van der Vliet stopt daarentegen met voetbal om zich op andere gebieden te ontwikkelen.

Naast Merle en Tess vertrekken ook Donna Vos, Maud Thomassen, Carina Koks en Marijke Ter Horst. Donna sluit aan bij AZ Vrouwen, Maud kiest voor Borussia Mönchengladbach in Duitsland, Carina gaat naar Hera United en Marijke combineert studeren en voetballen in de Verenigde Staten. Deze veranderingen zorgen voor een frisse wind in de selectie van Jong PSV.

Nieuwe gezichten

Om de vertrekkers op te vangen, heeft Jong PSV Vrouwen nieuwe talenten aan het team toegevoegd. Pien Bekker en Lotte Biemans stromen door vanuit de PSV Academy. Amaiza Burner, Jazz van der Weele en Ayesha Selderbeek komen over van Ajax, waarbij Ayesha al een officieus debuut maakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Kharkiv. Maxime Hoogeveen versterkt de ploeg eveneens, zij komt over van FC Utrecht.

Met deze mix van nieuwe en bestaande speelsters hoopt Jong PSV Vrouwen een sterke basis te leggen voor het komende seizoen. De club heeft nu een diverse selectie met veel talent en ambitie, klaar om te strijden in de competitie.